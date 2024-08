Bijzonder verhaal: hoofd jeugdopleiding Burnley stuurt rampzalig appje naar verkeerde groep en moet club verlaten

Dave Jongwell, hoofd jeugdopleiding van Burnley, heeft zijn contract moeten inleveren. Hij stuurde onlangs een bericht via WhatsApp naar de verkeerde groepsapp, waarin het eerste elftal flinke kritiek kreeg. Daar was de clubleiding van Burnley niet van gediend.

Elke speler werd behandeld in het bericht van Jongwell, maar slechts drie selectieleden kregen een compliment. Buitenspeler Manuel Benson zou een 'luie houding' hebben, terwijl Mike Tresor 'een misser van een aankoop is'. De Belgische linksbuiten, die eerder in de Eredivisie actief was, heeft het nog niet kunnen waarmaken in Engeland. "Hij is totaal niet goed, een lichtgewicht en hij heeft een slechte instelling. Zonde van het geld." Trésor kwam voor zo'n achttien miljoen euro over van KRC Genk. Aanvoerder Michael Mellon kreeg ook het stempel 'lui', terwijl buitenspeler Darko Churlinov een 'ramp en rare gast' zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

The Sun weet dat Jongwell het appje per ongeluk naar de O21-selectie zou hebben gestuurd, wat vervolgens naar de hoofdmacht en trainer Scott Parker werd gestuurd. Jongwell heeft vervolgens de beslissing gemaakt Burnley te verlaten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot krijgt Sky Sports-tafel keihard aan het lachen met eerste zin in interview

Liverpool-trainer Arne Slot maakt zich nu al populair bij de tv-analisten in Engeland.