Dochter van oud-voetballer Gerald Vanenburg op 32-jarige leeftijd overleden

De dochter van Gerald Vanenburg, Jaimy Vanenburg, is maandag op 32-jarige leeftijd om het leven gekomen. Jaimy kampte haar hele leven met de longziekte bronchiëctasieën, wat haar uiteindelijk fataal is geworden.

Door bronchiëctasieën had Jaimy een verminderde longfunctie. Haar longen werkten in 2021 nog maar voor 32 procent. In overleg met dokteren werd ze alsnog zwanger, waarna haar kindje Len in 2022 ter wereld kwam. Vervolgens ging de gezondheid van Jaimy weer achteruit. Ze belandde zelfs enige tijd in een coma.

In 2023 kwam er nieuwe hoop toen ze een dubbele longtransplantatie kreeg. Jaimy zette goede stappen in haar herstel, totdat er in de zomer van dat jaar opnieuw een klap volgde. Er werden namelijk kwaadaardige kankercellen gevonden, die ook in haar hersenen zaten.

Na een traject vol chemo’s kreeg Jaimy een hartstilstand, maar werd ze begin dit jaar wel kankervrij verklaard. Het gevolg hiervan was echter dat ze door de chemokuur minder medicatie kon slikken tegen haar longziekte. Dit resulteerde in een acute afstoting. Haar longen werkten uiteindelijk nog maar voor 22 procent en daar kwam Jaimy niet meer bovenop.

“Met intens verdriet en met een onbeschrijfelijk gevoel van pijn hebben wij onze engel en lieve dochter Jaimy moeten laten gaan. Ze was een en al positiviteit maar daarbovenop vooral een enorme strijder. Wij gaan ervoor zorgen dat haar naam nooit vergeten wordt”, schrijft vader Gerard, die in 1988 Europees kampioen werd met het Nederlands elftal, op Instagram.