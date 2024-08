Driessen foetert op Farioli: ‘Dat komt je op een gegeven moment je strot uit’

Valentijn Driessen is bijzonder kritisch op Francesco Farioli. De Italiaanse oefenmeester van Ajax heeft het vaak over de fitheid van zijn spelers, maar is niet te spreken over het feit hoe de trainer hierin te werk gaat.

"Je bent nauwelijks twee maanden onderweg. Dan kun je gewoon drie wedstrijden in een week spelen", begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dat moet je ook spelen, want je moet gewend raken aan dat ritme van drie wedstrijden in de week. De spelers zijn dat ook gewend. Henderson bij Liverpool en Taylor en Hato bij Ajax vorig jaar. Het is gewoon onzin om daar continu mee bezig te zijn. Je moet inhoud kweken en dat kweek je niet door ze continu op de bank te zetten. Al helemaal niet na vier wedstrijden.”

Driessen beseft wel dat het voor Brian Brobbey en Steven Bergwijn een ander verhaal was omdat zij van het EK kwamen. “Bergwijn was ook licht geblesseerd, Brobbey is daar geblesseerd geraakt en heeft nauwelijks minuten gemaakt. De fysiek van Brobbey is ook een groot raadsel voor alles en iedereen. Ik zag ze lopen en je ziet ook gewoon dat ze niet honderd procent fit zijn."

Volgens de chef voetbal van De Telegraaf kwam Bergwijn er na 112 minuten in voor de penalty’s, waarna presentator Pim Sedee vraagt of hij niet al in de zeventigste minuut kon invallen. “Dat kan hij fysiek niet aan”, reageert Driessen. “Dat geldt ook voor Brobbey. Anders gaat hij ze echt wel opstellen.”

“Door maar te blijven roepen dat de spelers op-en-top-fit moeten zijn, want anders zijn ze niet geschikt voor het spel dat ik wil spelen. Dan geef je jezelf ook een paar complimenten”, aldus Mike Verweij. Volgens Driessen worden spelers ook op-en-top-fit door te trainen. “Daarom valt het mij zo tegen, en dat doen alle trainers hoor, Farioli is daarin geen uitzondering: altijd wijzen naar hun voorganger. Toen waren ze niet fit, toen was de intensiteit er niet. Dat slaat echt helemaal nergens op”, is hij kritisch.

Trainersgelul

Driessen haalt vervolgens het programma van Ajax aan. “Deze spelers zijn zo fit en kunnen zoveel aan, dat hij ze tegen sc Heerenveen op de bank moeten zetten. Waar gaat het over? Heerenveen gaat het over, Panathinaikos, de nummer vier van Griekenland, en NAC. Het net gepromoveerde NAC. Daar zou je geen drie wedstrijden in de week tegen kunnen spelen? Onder hem is iedereen wel fit en kunnen ze wel de intensiteit halen. Het is echt trainersgelul alleen om zichzelf allemaal veren in de reet te steken. Daar word je gewoon echt heel erg moe van.”

Ajax geen schim van zichzelf

Als het aan Driessen ligt dan kijkt Farioli eerst naar de manier waarop hij zijn ploeg laat spelen. "Laat Ajax nu eens voetballen op z’n Ajax", stelt de journalist. "Echt waar. Je ziet geen schim van het Ajax dat je hoort te zien. Dan kan het verdedigend allemaal prima in orde zijn, maar altijd op de nul spelen komt op een gegeven moment je strot uit”, besluit hij.

