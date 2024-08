Valentijn Driessen ergert zich aan Ajax: ‘De lat wordt zo verschrikkelijk laag gelegd’

Valentijn Driessen heeft zich geërgerd aan de manier waarop Ajax de overwinning na strafschoppen op Panathinaikos vierde. Volgens de chef voetbal wordt de lat bij Ajax momenteel ‘zo verschrikkelijk laag gelegd’ en had het enthousiasme na afloop wel wat minder gekund.

“Panathinaikos stelde weinig voor en als je het dan op die manier viert dat je doorgaat in de Europa League. Dat zegt alles over het Ajax van dit moment”, begint Driessen kritisch in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Geen schim van het Ajax van een paar jaar geleden. Van het team dat de finale van de Europa League haalde en strandde in de halve finale van de Champions League op dat moment.”

“De lat wordt zo verschrikkelijk laag gelegd”, vervolgt hij kritisch. “Dat valt mij toch echt verschrikkelijk tegen. Er werd altijd een beetje minachtig naar andere clubs gekeken. Hoe blij die waren met troostprijsjes en dergelijke, want Ajax ging alleen voor de hoofdprijs. ‘Wij zijn Ajax’ enzo. Nou, dit is ‘wij zijn Ajax, dolblij als je wint na 34 penalty’s van de nummer vier van Griekenland’”, besluit Driessen.

