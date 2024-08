Eloy Room solliciteert na vertrek bij Vitesse openlijk bij club uit de Eredivisie

ziet het wel zitten om terug te keren bij Go Ahead Eagles, zo geeft de transfervrije doelman vrijdagavond aan in het programma De Voetbalkantine op ESPN. Room leverde onlangs zijn contract in bij Vitesse en is sindsdien op zoek naar een nieuwe werkgever.

Room vertrok bij Vitesse, aangezien de international van Curaçao een grootverdiener was in Arnhem. Het was een fraai gebaar van de doelman om zijn contract in te leveren, want het geeft Vitesse financieel gezien ruimte. De Arnhemmers kunnen op zoek naar een nieuwe keeper, terwijl Room zoekt naar een nieuwe werkgever: "Er spelen wel wat dingetjes, maar het is nog niet helemaal concreet", geeft de goalie aan in gesprek met ESPN.

Artikel gaat verder onder video

"Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren, ik laat alles op mij af komen", legt Room uit. Robert Maaskant brengt de ervaren doelman vervolgens in verband met Go Ahead Eagles, dat nog een keeper zoekt na het vertrek van Jeffrey de Lange naar het Franse Olympique Marseille. Room kwam eerder ook al eens uit voor de Deventernaren en staat open voor een nieuw avontuur in de Koekstad.

"Go Ahead is een mooie club. Ik heb er een half seizoen gespeeld op huurbasis, het is een mooie club met mooie mensen. Het zou zeker kunnen. Voor Go Ahead zou ik zeker open staan", benadrukt Room.