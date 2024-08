Ergernis om rode kaart voor Diederik Boer (43), die vierde man beledigt bij weglopen

Sander van der Eijk heeft zaterdagavond voor ergernis gezorgd bij journalist Tijmen van Wissing, vanwege de rode kaart die de scheidsrechter in de tweede helft van NEC - PEC Zwolle (1-0) uitdeelde aan Diederik Boer.

Van der Eijk floot in de 54ste minuut van de wedstrijd voor een overtreding van PEC en sprintte vervolgens met een gele kaart in zijn hand naar de zijlijn. De gele kaart was bestemd voor Boer, oud-keeper van onder meer Ajax en tegenwoordig als keeperstrainer verbonden aan de technische staf van PEC.

LEES OOK: NEC rekent op de valreep af met tiental PEC en is van de nul af

Boer, 43 jaar, had zich kort ervoor opgewonden, omdat Van der Eijk in zijn ogen een overtreding op PEC-aanvaller Odysseus Velanas onbestraft had gelaten. Van der Eijk was daar niet van gediend en toonde de keeperstrainer een gele kaart. Boer reageerde tweemaal met een cynisch duimpje, waarna Van der Eijk meteen een tweede gele kaart toonde en de oud-doelman met rood naar de tribunes stuurde. Boer riep vervolgens nog 'pipo' naar vierde man Boyd van Kommer .

“Diederik Boer. Heerlijk ongepolijst. En begrijpbare en herkenbare emotie. Stuitende pedante toon om daar rood voor te geven”, schrijft Van Wissing, journalist van RTV Oost Sport, vol ergernis op X. Hij voegt daaraan toe: “En ja, het zal wel dom zijn. En ja, het is onvolwassen. En ja, het hoort niet meer. Maar als dit de nieuwe teneur gaat worden, ben ik daar wel klaar mee.”

"HEY! PIPO!" 😤#necpec — ESPN NL (@ESPNnl) August 24, 2024 Diederik Boer. Heerlijk ongepolijst. En begrijpbare en herkenbare emotie. Stuitende pedante toon om daar rood voor te geven.



En ja, het zal wel dom zijn. En ja, het is onvolwassen. En ja, het hoort niet meer. Maar als dit de nieuwe teneur gaat worden, ben ik daar wel klaar mee — Tijmen van Wissing (@vanwissing) August 24, 2024

