NEC rekent op de valreep af met tiental PEC en is van de nul af

NEC heeft zaterdagavond ten koste van PEC Zwolle de eerste drie punten van het seizoen weten te pakken. In de eigen Goffert was de ploeg van Rogier Meijer met 1-0 te sterk voor de bezoekers, die het laatste halfuur met een man minder speelden. Rober González groeide vlak voor tijd uit tot matchwinner.

Beide ploegen begonnen het nieuwe Eredivisie-seizoen met twee nederlagen, en waren er dus op gebrand zaterdagavond dan toch eindelijk de eerste punten binnen te slepen. De thuisploeg moest dat zonder Bart van Rooij zien te bewerkstelligen. De rechtsback, kind van de club, rondde vlak voor het weekend zijn transfer naar FC Twente af. Ook PEC zwaaide een gewaardeerde kracht uit. Spits Tolis Vellios trok de deur naar twee seizoenen in Zwolle achter zich dicht, om zijn loopbaan te vervolgen bij het Cypriotische Nea Salamis Famagusta.

Artikel gaat verder onder video

Na een aftastende openingsfase van beide kanten, viel na een halfuur spelen de eerste grote mogelijkheid van het duel in De Goffert te noteren, en die was voor de bezoekers. Eliano Reijnders haalde aan de rechterkant van het veld de achterlijn en legde vanaf daar terug op middenvelder Davy van den Berg, die vanuit een op papier lastige hoek ineens op doel vuurde. NEC-doelman Robin Roefs zag het schot tot zijn opluchting op de lat uiteenspatten. Aan de andere kant combineerde de Japanse tandem van NEC. vlak voor rust de grootste Nijmeegse kans van het eerste bedrijf bij elkaar. Kodai Sano zette landgenoot Koki Ogawa met een fraaie pass vrij voor het doel, maar oog in oog met PEC-keeper Jasper Schendelaar schoot de spits van net buiten het strafschopgebied wild naast, waardoor beide ploegen met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten.

LEES OOK: Ajax laat nóg een verdediger vertrekken: PEC Zwolle slaat opnieuw toe

Na rust speelde PEC de thuisploeg in de kaart doordat linksback Thierry Lutonda zijn teamgenoten ernstig benadeelde. Amper twee minuten na de start vergreep de oud-speler van RKC Waalwijk zich aan González, wat hem op geel kwam te staan. Nog geen twintig minuten later kon de Belg gaan douchen, nadat hij ter hoogte van de middellijn onbesuisd inkwam bij Sontje Hansen, waardoor scheidsrechter Sander van der Eijk geen andere keus had dan een tweede gele en dus rode kaart te tonen.

In overtal ging NEC. vervolgens op zoek naar de bevrijdende openingstreffer, maar tot veel uitgespeelde kansen kwam de ploeg van Meijer lange tijd niet. Aan de andere kant loerde PEC wel op een mogelijkheid op de counter, maar koesterden de mannen van Johnny Jansen vooral het punt. De Zwollenaren bleven lange tijd betrekkelijk eenvoudig overeind, waardoor het geloof op een resultaat steeds verder toenam. Een kleine vijf minuten voor tijd brak NEC echter tóch de ban. De ingevallen linksback Thomas Ouwejan produceerde een lage voorzet richting de tweede paal, die via Schendelaar achter de voeten van de instormende González belandde. De Spanjaard draaide razendsnel om zijn as en prikte alsnog de 1-0 binnen. In blessuretijd leek González de score zelfs nog te verdubbelen, maar door zijn tweede goal van de avond ging een streep omdat aangever Hansen in de aanloop buitenspel stond.

Door de nipte zege is NEC van de gehate nul af en klimt de ploeg van Meijer voorlopig naar de elfde plaats in de Eredivisie. Volgende week gaan de Nijmegenaren op bezoek bij Fortuna Sittard, dat uit de eerste twee duels de volle buit pakte. PEC moet aan de andere kant nog minimaal een week wachten op de eerste punten van het nieuwe seizoen. Volgende ontvangt het provinciegenoot Heracles Almelo.

