Ajax laat nóg een verdediger vertrekken: PEC Zwolle slaat opnieuw toe

staat op het punt om Ajax te verruilen voor PEC Zwolle. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf vrijdagmorgen althans. De centrale verdediger werd onlangs nog in verband gebracht met een overstap naar het sc Heerenveen van trainer Robin van Persie, maar gaat zijn loopbaan - als het goed is - dus vervolgen in Zwolle. De club uit Overijssel nam eerder deze zomer Tristan Gooijer al op huurbasis over van Ajax.

Aertssen maakte in de zomer van 2019 de overstap van Sparta Rotterdam naar Ajax. Na voor een aantal jeugdelftallen te hebben gespeeld leek de centrale verdediger vorig jaar een kans in de hoofdmacht te krijgen. Aertssen vormde gedurende de voorbereiding onder toenmalig trainer Maurice Steijn een duo met Jorrel Hato. Waar Hato zijn basisplaats behield en na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip zelfs meermaals de aanvoerdersband zou dragen, verdween Aertssen uit beeld. Hij liep in de tweede seizoenshelft een meniscusblessure op en kwam daardoor lang niet in actie.

Aertssen maakte afgelopen maandag nog zijn opwachting bij Jong Ajax in de thuiswedstrijd tegen MVV, maar is nu dus hard op weg naar PEC Zwolle. “Aertssen krijgt zijn kans in de Eredivisie. De verdediger van Jong Ajax stapt als alle details zijn ingevuld over naar PEC Zwolle. Vrijdag wordt beslist of dat op huurbasis gebeurt of dat het een definitieve overstap wordt”, zo schrijft Verweij. Aertssen heeft in Amsterdam nog een contract tot de zomer van 2025. Hij maakte slechts eenmaal zijn opwachting in Ajax 1. In januari 2023 mocht hij als invaller ruim twintig minuten meedoen in het bekerduel met FC Den Bosch. Voor Jong Ajax speelde Aertssen 63 wedstrijden.

De verdediger uit Veldhoven is de tweede Ajacied die deze zomer de overstap maakt naar PEC Zwolle. Gooijer ging hem voor. De rechtsback had in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht een basisplaats, maar moest zich in de eerste helft al laten vervangen wegens een knieblessure. Het is momenteel de vraag of Gooijer dit seizoen nog in actie komt.

Update 10.17 uur: 'Aertssen vertrekt definitief bij Ajax'

Volgens informatie van Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad gaat het om een definitieve transfer. PEC Zwolle betaalt naar verluidt een bedrag van 150.000 euro voor de komst van Aertssen, die in de Overijsselse provinciehoofdstad zijn handtekening zet onder een contract voor drie seizoenen met de optie op nog één.

Olivier Aertssen stapt definitief over van #Ajax naar PEC Zwolle:

- Contractduur: 3+1

- Transfersom: 150k — Johan Inan (@JohanInan) August 23, 2024

