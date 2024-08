Jagiellonia-trainer baart opzien met uitspraak over de return tegen Ajax

Ajax boekte donderdagavond in de heenwedstrijd in de play-offs van de Europa League weliswaar een gemakkelijke 1-4 overwinning op Jagiellonia, maar trainer Adrian Siemieniec van de formatie uit Bialystok acht zijn ploeg niet kansloos voor de return in Amsterdam. De Polen lijken volgende week een wonder nodig te hebben om zich alsnog te kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi, maar de oefenmeester heeft er ondanks de ruimte nederlaag vertrouwen in.

Jagiellonia kroop in de aanloop naar de start van het tweeluik met Ajax in de rol van underdog. De ploeg uit Bialystok kroonde zich in het afgelopen seizoen weliswaar tot kampioen van Polen, op papier was Ajax ondanks de magere twee afgelopen jaren de grote favoriet. Jagiellonia schoot echter uit de startblokken in de heenwedstrijd en opende al binnen een paar minuten de score. Heel lang kon de ploeg van Siemieniec niet van de voorsprong genieten. Ajax maakte al snel gelijk en stelde nog voor rust orde op zaken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli wilde andere Ajax-speler strafschop laten nemen: 'Maar de scheidsrechter stond dat niet toe'

“We hadden ons moment, na het doelpunt kregen we vertrouwen. Maar daarna kregen we te gemakkelijk twee doelpunten tegen”, zegt Siemieniec na afloop op de clubsite. “We praten er veel over en we willen het verbeteren. In het lage verdedigingsblok hadden we compacter en consistenter kunnen zijn.” Jagiellonia trad in de heenwedstrijd tegen Ajax aan met vijf verdedigers. Die hadden de deuren gesloten moeten houden, maar de Amsterdammers vonden zonder al teveel moeite de weg naar het Poolse doel. “Ik moet toegeven dat onze fans beslist dichter bij de Champions League of Europa League staan”, aldus Siemieniec, die van mening is dat zijn ploeg het op weg naar een Europees hoofdtoernooi niet treft met de tegenstanders. “We waren ons bewust van de omvang van de uitdaging waarmee we werden geconfronteerd.”

Siemieniec erkent dat zijn ploeg te ‘gemakkelijk’ doelpunten tegen krijgt. In de vorige ronde verloor Jagiellonia op bezoek bij FK Bodø/Glimt al met 1-4 en donderdagavond had het tegen Ajax met nóg grotere cijfers kunnen verliezen. “Ik besef dat het niet goed is om twaalf doelpunten te incasseren in drie wedstrijden”, doelt de hoofdtrainer ook nog op de 2-4 nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Cracovia. “Ik ken echter grotere problemen dan nederlagen in de derde kwalificatieronde van de Champions League en de vierde kwalificatieronde van de Europa League. We beseffen waar we zijn. We willen ons niveau voortdurend verhogen en de goede kant op gaan.”

LEES OOK: Berghuis vertelt waar hij op hoopt tijdens loting voor competitiefase Europa League

Siemieniec heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg over zes dagen in de Johan Cruijff ArenA al een stuk beter voor de dag kan komen. “Vandaag (donderdag, red.) zijn we misschien niet klaar om op dit niveau te concurreren, maar ik sluit onze kansen op een goed resultaat in de return zeker niet uit. Toen we de bal hadden, konden we concurreren met Ajax, maar de problemen kwamen voort uit periodes dat we de bal niet hadden. In beide wedstrijden hadden we een aantal mooie momenten met de bal. Dit is de richting die wij willen voortzetten. We kijken naar het grotere geheel, dus we moeten het hoofd koel houden”, zo besluit Siemieniec.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax is heel erg afhankelijk geworden van één speler'

Een zorgwekkende conclusie over Ajax, dat erg afhankelijk zou zijn van één basisspeler.