Farioli wilde andere Ajax-speler strafschop laten nemen: 'Maar de scheidsrechter stond dat niet toe'

Ajax-trainer Francesco Farioli had in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League graag gezien dat de tweede strafschop had genomen. De aanvoerder maakte zich zo’n tien minuten voor tijd klaar voor een invalbeurt. Ajax mocht in de slotfase nog een strafschop nemen, maar liet na de 1-5 binnen te schieten. Volgens Farioli was het dus de bedoeling dat Bergwijn achter de bal ging staan.

Bergwijn meldde zich vanwege zijn deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland met het Nederlands elftal pas laat op het trainingsveld in Amsterdam. De aanvaller had tijdens het eindtoernooi een blessure opgelopen en bleek eenmaal terug bij Ajax daar nog niet helemaal van hersteld. Farioli kon in zijn eerste wedstrijden als hoofdtrainer van Ajax zodoende geen beroep doen op Bergwijn. De Oranje-international maakte vorige week in de thuiswedstrijd tegen Panathinaikos zijn rentree en had met twee rake strafschoppen in de bloedstollende strafschoppenreeks meteen een belangrijk aandeel in het bereiken van de volgende ronde.

Na zijn invalbeurt in de uitwedstrijd tegen NAC Breda moest Bergwijn ook in Polen genoegen nemen met een invalbeurt. Veel speeltijd zat er in de heenwedstrijd in de play-offs niet in voor Bergwijn, want hij kwam pas in de slotfase binnen de lijnen. Als het aan Farioli had gelegen, had de aanvaller nog net iets eerder zijn opwachting gemaakt. De Italiaan had graag gezien dat Bergwijn de tweede Amsterdamse strafschop had genomen. “Dat was mijn idee. Ik wilde hem inbrengen om een penalty te laten nemen”, zo wordt de oefenmeester geciteerd door Voetbal International. “Maar de scheidsrechter stond dat niet toe. Daarna volgden de spelers op het lijstje. Mika stond bovenaan. De eerste strafschop gaf hij aan Chuba Akpom, het is goed voor de spits om te scoren.”

Godts had evenals Bergwijn in de strafschoppenreeks tegen Panathinaikos tweemaal toegeslagen. De Belg leek donderdagavond overigens in eerste instantie niet degene die de tweede strafschop zou gaan nemen. Het was Jordan Henderson die met de bal onder zijn arm bij de stip stond. Toen de scheidsrechter van de VAR bevestigd kreeg dat het inderdaad een strafschop was, gaf Henderson de bal aan Godts. De vleugelspeler zag zijn inzet echter gekeerd worden. Gelukkig voor Godts was hij in de eerste helft al trefzeker. Hij kopte op aangeven van Devyne Rensch de 1-2 binnen. Ajax won uiteindelijk met 1-4.

