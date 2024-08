FC Twente telt een miljoen euro neer en vindt nieuwe rechtsback in de Eredivisie

FC Twente is er dan toch in geslaagd een nieuwe rechtsback aan de selectie van trainer Joseph Oosting toe te voegen. De Tukkers waren naarstig op zoek naar vers bloed op die positie, en doen zaken met N.E.C. komt voor een miljoen over van de Nijmegenaren, zo meldt De Telegraaf.

In maart van dit jaar zette FC Twente toenmalig eerste rechtsback Joshua Brenet zonder pardon op straat. De oud-PSV'er werd toen door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een celstraf van vier weken omdat hij - ondanks het feit dat hij zijn rijbewijs al kwijt was - tot twee keer toe achter het stuur was gekropen. De spoeling aan de rechterkant van de defensie werd deze zomer nog dunner toen Alfons Sampsted aan Birmingham City werd verkocht.

Daar komt met de verwachte komst van Van Rooij echter verandering in. Bovengenoemde krant schrijft donderdagavond dat de 23-jarige back vrijdag de medische keuring zal doorlopen. Doorstaat hij die, dan tekent Van Rooij een vierjarig contract in Enschede. N.E.C. zou 'naar schatting' zo'n één miljoen euro ontvangen voor de speler die nog vastligt tot medio 2025.

Van Rooij is afkomstig uit de jeugdopleiding van N.E.C. en debuteerde in 2019 in de hoofdmacht. In het seizoen 2019/20, toen de Nijmegenaren nog in de Keuken Kampioen Divisie speelden, werkte hij zich op tot basisspeler, een status die hij ook na de promotie naar de Eredivisie wist te behouden. Inmiddels staat Van Rooij op 170 wedstrijden voor N.E.C., waarin de voormalig jeugdinternational zeven keer trefzeker was en vijftien assists produceerde.

