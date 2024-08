Sneijder moet lachen om opmerkelijke uitspraak Farioli: 'Dat was natuurlijk niet zo'

Ajax heeft donderdagavond Panathinaikos uit de voorrondes van de Europa League gekegeld, maar heel makkelijk ging dat niet. Na een 0-1 overwinning in Griekenland, verloor Ajax in eigen huis met dezelfde cijfers. In de strafschoppenserie wonnen de Amsterdammers. Wesley Sneijder zag vooral een moeizaam voetballende ploeg.

Na afloop sprak trainer Francesco Farioli van een 'fantastische wedstrijd'. Van die uitspraak snapte Sneijder weinig, liet hij bij Ziggo Sport in gesprek met Wytse van der Goot weten. "Dat was natuurlijk niet zo. Als we dit Ajax vanavond fantastisch vonden, wat moeten we dan nog gaan zien als ze echt beter gaan voetballen."

Farioli sprak onder meer over 'totale dominantie'. "Je hebt wel wat kansen gemist, maar je hebt niet de hele wedstrijd gedomineerd. Dat had wel gekund tegen zo'n ploeg." Uiteindelijk voetbalde Ajax de meeste kansen bij elkaar, maar kwam Panathinaikos er ook enkele keren gevaarlijk doorheen. De Amsterdammers wonnen uiteindelijk wel in een enorm lange strafschoppenserie.

