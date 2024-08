Feyenoorder spreekt Wellenreuther na één minuut al vermanend toe

is de nieuwe eerste keeper van Feyenoord, maar de afstemming met zijn verdedigers lijkt nog voor verbetering vatbaar. Al na één minuut in de wedstrijd tegen PSV ontstond een miscommunicatie met .

De opgestoomde Jordan Teze gaf vanaf de rechterflank een voorzet die bedoeld was voor Luuk de Jong en Noa Lang. Wellenreuther was eerder bij de bal en plukte die uit de lucht. Daarna werd hij toegesproken door Beelen, zo viel commentator Leo Oldenburger van ESPN op. “Beelen zegt: ‘Ja, vriend, als je komt, allemaal prima, maar laat het me dan weten.’”

