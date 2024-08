Volgende deceptie voor Go Ahead na historische overwinning van Fortuna

Fortuna Sittard heeft de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 0-2 gewonnen. In Deventer waren de grootste kansen voor de Eagles, maar de goals voor de gasten uit Sittard. De doelpunten werden gemaakt door Alen Halilovic en nieuwkomer Makan Aïko. Het was de eerste keer sinds 1985 dat Fortuna een uitwedstrijd tegen Go Ahead in winst omzette. Tijdens de wedstrijd werd er ook nog stilgestaan bij het overlijden van grootaandeelhouder Kees Vierhouten.

Voor beide ploegen was dit de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Go Ahead speelde wel al in de voorrondes van de Conference League tegen het Noorse SK Brann. In de heenwedstrijd bleef het bij 0-0, maar in de return verloren de Deventenaren met 2-1 van de Noren. Dit seizoen moet nog blijken of de ploeg van de nieuwe trainer Paul Simonis weer zoiets kan flikken. Danny Buijs van Fortuna liet weten dat zijn ploeg eerst maar eens handhaving moet bereiken en dan verder kan kijken.

Artikel gaat verder onder video

Dan is het fijn om te beginnen met een goed resultaat tegen Go Ahead. In de eerste helft was wel te zien dat de Deventenaren het betere van het spel hadden. In het eerste kwartier had de ploeg van Simonis al op een 1-0 voorsprong moeten komen door Jamal Amofa. De verdediger kreeg de bal van heel dichtbij niet in het doel en schoot de bal zelfs naast. Zijn collega in de achterhoede Joris Kramer probeerde het ook nog met een mooie omhaal, maar een goede redding van Mattijs Branderhost voorkwam een doelpunt. Later bleef Go Ahead het overwicht houden, maar echt grote kansen kwamen er niet meer.

Ondanks het overwicht kwam Fortuna in de tweede helft wel verrassend op 0-1 door een doelpunt van Halilovic. Kristoffer Peterson maakte een goede actie aan de zijkant en legde terug op de middenvelder. De Kroaat bleef heel rustig en schoot de bal uiteindelijk in de rechterhoek achter Luca Plogmann, de vervanger van de naar Olympique Marseille vertrokken doelman Jeffrey de Lange.

Het zat Go Ahead dan ook niet mee, want ook in de tweede helft werden er echt wel kansen gecreëerd, waaronder een knal op de lat van Mats Deijl. Maar als je zelf de bal er niet in schiet, doet de tegenstander dat wel. De Limburgers kwamen zelfs op een 0-2 voorsprong door de nieuwe spits Aïko. Mitchell Dijks gaf een perfecte voorzet en de aanvaller van Fortuna werd volledig over het hoofd gezien. De Fransman twijfelde niet en kopte de bal hard binnen achter doelman Plogmann.

Op het einde was er steeds meer vermoeidheid bij Fortuna te zien, maar daar profiteerde Go Ahead niet van. Er werd nog het nodige gewisseld om een doelpunt te forceren, maar het bleef bij 0-2 en dus beginnen de gasten uit Sittard uitstekend aan de competitie. De Deventenaren likken de wonden na deze nederlaag, nadat ze eerder ook al werden uitgeschakeld in de Conference League door SK Brann.