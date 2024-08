Hélène Hendriks kleineert Ziggo Sport-collega, die CL-tegenstander van PSV niet kent

Sam van Royen is vanaf dit seizoen nieuw te zien als verslaggever bij Ziggo Sport. De zoon van schrijfster Heleen van Royen blijkt niet bepaald over te lopen van voetbalkennis en kreeg donderdagavond rondom de Champions League-loting een plaagstootje uitgedeeld van Hélène Hendriks.

Van Royen was donderdagavond aanwezig in de studio van Ziggo Sport, waar hij als sidekick van presentatrice Hendriks en analist Jan van Halst duiding moest geven aan de loting van de Champions League. De 27-jarige verslaggever gaf eerlijk toe een van de tegenstanders van PSV in de competitiefase van het toernooi niet te kennen.

LEES OOK: PSV ontvangt Arne Slot en reist naar Parijs: dit zijn alle acht tegenstanders

“Het is heel interessant, want ik zag daar een naam staan die ik niet kende: Crvena Zvezda. Maar dat is dus Rode Ster Belgrado”, bekende Van Royen met een ongemakkelijk lachje, waarna hij tegen Hendriks zei: “Ja, dat wist jij. Jij wist dat…” Crvena Zvezda is de officiële Servische naam van Rode Ster Belgrado.

Hendriks deelde vervolgens een pijnlijk plaagstootje uit aan Van Royen: “Maar jij komt net kijken, Sam. Dit is een inkopper, hè.” Van Royen tegen Hendriks en Van Halst: “Ik hoorde jullie lachen met zijn tweeën. Dat is mooi om te zien.”

Crvena Zvezda, oftewel Rode Ster Belgrado, is een van de acht tegenstanders van PSV in de competitiefase van de Champions League. De Eindhovenaren spelen uit tegen de Serviërs. De overige tegenstanders van PSV zijn Liverpool (thuis), Paris Saint-Germain (uit), Juventus (uit), Shakhtar Donetsk (uit), Sporting Portugal (thuis), Girona (thuis) en Stade Brest (thuis).

