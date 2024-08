PSV ontvangt Arne Slot en reist naar Parijs: dit zijn alle acht tegenstanders

PSV kent zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De loting werd donderdagavond verricht in Monaco.

PSV neemt het op tegen Liverpool (thuis), Paris Saint-Germain (uit), Juventus (uit), Shakhtar Donetsk (uit), Sporting Portugal (thuis), Rode Ster Belgrado (uit), Girona (thuis) en Stade Brest (thuis).

Het duel met Liverpool betekent voor PSV een weerzien met Cody Gakpo, terwijl het voor Arne Slot een terugkeer in Nederland betekent. Het uitduel met Shakhtar Donetsk zal vanwege de oorlog in Oekraïne gespeeld worden in Gelsenkirchen.

Het volledige speelschema wordt zaterdag bekendgemaakt. De volgorde van de wedstrijden is dus nog niet bekend.

Nieuwe opzet Champions League

In de nieuwe opzet van de Champions League is de traditionele groepsfase met vier ploegen verdeeld over acht groepen vervangen door een competitiefase met 36 ploegen. Tijdens de loting werd iedere ploeg gekoppeld aan acht verschillende tegenstanders. Clubs spelen vier thuiswedstrijden en vier uitwedstrijden.

De top acht van de competitiefase kwalificeert zich rechtstreeks voor de achtste finales, terwijl de nummers negen tot en met 24 het in een tussenronde over twee wedstrijden tegen elkaar opnemen voor een plek bij de laatste zestien. De overige teams zijn uitgeschakeld, aangezien de Europa League in tegenstelling tot voorgaande jaren niet langer een vangnet is.

Wanneer begint de competitiefase van de Champions League?

De competitiefase van de Champions League gaat op 17 september van start. Daarna volgen er nog zeven speelrondes, waarvan de laatste op woensdag 29 januari is. Dan komen ook alle ploegen tegelijkertijd in actie.

Speeldag 1 17-19 september 2024 Speeldag 2 1/2 oktober 2024 Speeldag 3 22/23 oktober 2024 Speeldag 4 5/6 november 2024 Speeldag 5 26/27 november 2024 Speeldag 6 10/11 december 2024 Speeldag 7 21/22 januari 2025 Speeldag 8 29 januari 2025

Hoe gaat de Champions League verder?

De tussenronde, die plaatsvindt op 11/12 en 18/19 februari, bepaalt wie de laatste zestien compleet gaan maken. Vanaf begin maart gaat de knock-outfase dan echt van start. De finale van de Champions League is op zaterdag 31 mei 2025 en wordt gespeeld in de Allianz Arena in München.