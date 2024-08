Jack van Gelder komt live op televisie met groot nieuws over toekomst van Frenkie de Jong

Er is grote belangstelling van Manchester United voor FC Barcelona-middenvelder , zo claimt Jack van Gelder althans aan tafel bij De Oranjezomer. Onlangs werd er in de Engelse pers geschreven over mogelijke belangstelling van The Mancunians in De Jong, wat volgens Van Gelder klopt. De voormalig voetbalcommentator heeft begrepen dat er al gesproken wordt.

Vlak voor het einde van de uitzending van het programma De Oranjezomer vraagt presentatrice Hélène Hendriks of haar gasten tot slot nog wat willen zeggen. Van Gelder pakt zijn moment en begint over De Jong: "Er is wel degelijk grote belangstelling voor Frenkie van Manchester United. De onderhandelingen zijn gaande, begreep ik. Men is er in ieder geval mee bezig", zo stelt Van Gelder. Bekend is dat de club uit Manchester de afgelopen seizoenen regelmatig aan De Jong is gelinkt, maar nu een groot gedeelte van het succesvolle Ajax van Erik ten Hag inmiddels op Old Trafford speelt, zou Manchester United ook hopen dat De Jong zich aan dat rijtje toevoegt.

De Daily Mail meldt ook dat er sprake is van interesse en schrijft zelfs dat een openingsbod van The Mancunians is afgewezen, al is daar verder weinig informatie over bekend. Het Spaanse El National weet dat De Jong 'te koop' staat in Catalonië. Bekend is dat de Nederlander zwaar op de begroting van FC Barcelona drukt, waardoor een vertrek van de Oranje-international de nodige salarisruimte zou vrijmaken.