Kevin Puts staakt in 9e minuut plotseling duel tussen Helmond Sport en Jong Utrecht

De wedstrijd tussen Helmond Sport en Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond na negen minuten spelen gestaakt. Arbiter Kevin Puts merkte na de openingstreffer van de jonge Domstedelingen op dat er bier op het veld werd gegooid, waardoor hij zich genoodzaakt voelde om de wedstrijd stil te leggen.

Na negen minuten spelen zette Rafik el Arguioui de beloften van FC Utrecht op voorsprong in Helmond, waarna hij provocerend is gaan juichen voor de fanatieke supporters van de Helmonders. Vervolgens is er bier op het veld terechtgekomen, waarna scheidsrechter Puts besloot om de wedstrijd stil te leggen. Het duel in Brabant heeft vervolgens tien minuten stilgelegen, waarna de bal weer is gaan rollen.

De regels van de KNVB zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige seizoen. Als een beker op het veld terecht komt, dient de arbiter de wedstrijd stil te leggen. In het vorige voetbalseizoen zijn hiervoor regelmatig wedstrijden stilgelegd en vrijdagavond, tijdens de openings van het seizoen 24/25, was dit na negen minuten voor het eerst het geval.