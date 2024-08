'KNVB sloot stille deal met bedrijf dat onderdeel is georganiseerde misdaad'

De KNVB heeft in 2022 een sponsordeal gesloten met een gokbedrijf dat onderdeel is van een netwerk van de Chinese georganiseerde misdaad, zo schrijft NRC. De sponsordeal werd in Nederland niet bekendgemaakt en er is niets over terug te vinden in het openbaar.

Het gaat om een overeenkomst met gokbedrijf BOB Sports. De twee partijen sloten een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar. De KNVB besloot de overeenkomst in januari van dit jaar te beëindigen. De aanleiding was onder meer een onderzoek van NRC naar dubieuze sponsorsdeals van Ajax en PSV met Aziatische gokbedrijven, bevestigt een KNVB-woordvoerder. Ook kreeg de bond geen contact meer met BOB Sports en waren er betalingsachterstanden.

Hoeveel geld met de deal was gemoeid wil de KNVB niet kwijt. “Onderdeel van de overeenkomst was dat gokbedrijven het recht kregen om bepaalde wedstrijden zoals de KNVB-beker uit te mogen zenden.” In die zin wordt dus gesproken van ‘gokbedrijven’, maar zover bekend is de KNVB met slechts één bedrijf (BOB Sports) in zee gegaan.

Wel lijkt BOB Sports betrokken bij een groep gokbedrijven die deel uitmaken van een netwerk van Yabo Sports, een gokbedrijf geregistreerd op de Filipijnen, waartegen in 2021 een grootschalige actie werd gehouden door de Chinese politie. Destijds werden ruim 4.000 verdachten opgepakt en werd 165 miljoen euro in beslag genomen. Volgens de Chinese autoriteiten hield het netwerk van Yabo Sports zich bezig met illegaal gokken, witwassen en mensenhandel.

Op YouTube is een oud filmpje van Yabo Sports te vinden, waarin ook BOB Sports wordt gepromoot. Ook blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse cybersecuritybedrijf Infoblox dat Yabo Sports en de tientallen goksites die daarna kwamen en deals sloten met onder meer Aston Villa, Juventus, Real Madrid en ook de KNVB, gebruik hebben gemaakt van een handjevol dezelfde IP-adressen.

KNVB maakte speciale website

Opvallend is dat de KNVB voor de Aziatische markt een speciale website maakte - https://knvb.asia/ – waarop de omstreden goksponsor prominent staat. De website is inmiddels uit de lucht en is volgens de KNVB nooit in gebruik geweest. Het nieuws over de sponsorovereenkomst werd in 2022 alleen op de internationale site van de KNVB aangekondigd en werd later verwijderd 'toen het niet meer relevant was', aldus een woordvoerder.

Volgens de KNVB is voor het sluiten van de samenwerking due diligence gedaan. Mede omdat BOB Sports al samenwerkte met ‘gerenommeerde voetbalorganisaties als de Welshe voetbalbond, Borussia Dortmund, Napoli en Olympique Lyonnais’, zo zegt de KNVB, was er geen aanleiding om argwaan te hebben. Inmiddels heeft de bond de onderzoeken aangescherpt, ‘om nog beter voorbereid te zijn op potentiële risico’s die internationale samenwerkingen met zich meebrengen’.