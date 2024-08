Micky van de Ven maakt enorme indruk: Tottenham scoort na solo van 70(!) meter

heeft zaterdagmiddag zijn visitekaartje afgegeven in het Premier League-duel tussen zijn club Tottenham Hotspur en Everton. De Nederlandse verdediger veroverde een kwartier voor tijd de bal net buiten zijn eigen strafschopgebied. Luttele seconden later, na een indrukwekkende rush over een lengte van 70 meter, lag de bal aan de andere kant in het net.

Het was sowieso niet de middag van Everton, dat vorige week in eigen huis al met 0-3 onderuit ging tegen Brighton & Hove Albion. The Toffees keken in Londen al tegen diezelfde stand aan (mede dankzij een afgrijselijke blunder van doelman Jordan Pickford, zie hieronder) toen in de 76ste minuut hét moment van Van de Ven aanbrak. De Oranje-international onderschepte een pass net buiten zijn eigen strafschopgebied en besloot vrijwel het hele veld over te steken. Vlak voor hij de Everton-zestien binnenkwam legde Van de Ven de bal opzij naar de mee opgekomen Son Heung-min, die Pickford met een laag schot voor de vierde keer liet vissen: 4-0. Daarmee was ook direct de einstand bereikt.

𝙊𝙊𝙊𝙃𝙃 𝙉𝙀𝙀𝙀! Pickford wat doe je nu??😱#ViaplayVoetbal #TOTEVE — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 24, 2024 𝗣𝗼𝗵𝗵𝗵𝗵𝗵, wat een solo van Micky van de Ven 🏎️

De Nederlander begint vanaf zijn eigen zestien aan een solo van 70 meter (‼️) en geeft een geweldige bal aan Son die de 4-0 binnenwerkt 🤤#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 24, 2024

