Nieuwe aanwinst Van de Beek doet belofte aan Girona-fans: 'Maar dat wordt lastig'

is dinsdag gepresenteerd als nieuwe speler van Girona. De oud-Ajacied heeft veel in zijn nieuwe avontuur en gaat samenspelen met zijn vriend Daley Blind. Zijn eerste doelpunt heeft hij al gemaakt voor de Spaanse verrassing van vorig seizoen.

Op de persconferentie maakte Van de Beek kennis met de Spaanse pers. "Hallo allemaal, ik ben blij hier te zijn en ga alles voor dit shirt geven. Ik hoop succes met de club te kunnen beleven. De manier waarop Girona vorig seizoen speelde, past bij mij. Het kan een mooie match zijn." De middenvelder wil niet te veel stilstaan bij enkele verloren jaren, aangezien hij bij bijvoorbeeld Manchester United weinig speeltijd kreeg. "Wat er in het verleden is gebeurd, moet ik achter me laten."

Girona speelt volgend seizoen Champions League-voetbal, door een derde plek vorig seizoen in La Liga. Voor Van de Beek was het miljoenenbal niet de enige reden om naar Girona te verkassen. "Ook als de club geen Champions League-voetbal had gespeeld, was dit een mooie stap voor mij geweest. Nu is het een mooie bonus. Misschien kan ik met mijn ervaring in die competitie het team wat helpen. Ik heb veel met Daley gesproken, hij heeft veel over de club verteld."

Verder kreeg de nu 27-jarige middenvelder de vraag of hij Catalaans gaat leren. "Dat gaat lastig voor me worden, maar het hoort bij de geschiedenis van de club. Ik ga natuurlijk proberen de taal te leren, ik denk dat het belangrijk is voor de communicatie met teamgenoten en iedereen op de club. Ik ga het zeker proberen." Aan de Catalanen en Spanjaarden in de zaal legde hij ten slotte uit hoe je zijn Nederland moet uitspreken. "Van de Beek, niet Van de Biek. Maar dat maakt me niet zoveel uit."

Roda de Premsa de Donny Van de Beek, nou jugador del GIRONA FC https://t.co/6trViiP0f8 — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2024

