'Peter Hyballa na seksschandaal razendsnel weg bij nieuwe club'

Ruim twee maanden na zijn aanstelling is Peter Hyballa alweer vertrokken als trainer van de Zuid-Afrikaanse club Sekhukhune United. Een seksschandaal zou aan de basis staan van zijn vertrek.

Hyballa werd eind juni aangesteld als nieuwe trainer voor het seizoen 2024/25. De Duitser zat zaterdag echter niet op de bank tijdens de seizoensopener tegen Cape Town City (0-1 nederlaag). De honneurs werden waargenomen door zijn assistent MacDonald Makhubedu. Kort na de wedstrijd is bekend geworden dat Hyballa en Sekhukhune United uit elkaar gaan.

Artikel gaat verder onder video

De Zuid-Afrikaanse voetbalwebsite FARPost schrijft over een seksschandaal, zonder in detail te treden. Eerder gingen er al verhalen over ruzies en pestgedrag onder het bewind van Hyballa. Geen grote verrassing, want Hyballa werd vaker weggestuurd bij clubs als gevolg van een verstoorde sfeer op de werkvloer.

LEES OOK: NAC Breda doet zaken met Feyenoord: 'Hij leek onhaalbaar, maar komt nu toch'

Assistent Makhubedu kon na de openingswedstrijd niet bevestigen dat Hyballa vertrekt. "We hebben een trainer, maar zijn werkvergunning is nog niet rond", legde hij de absentie van de 48-jarige Hyballa uit. "Ik heb daarom negentig minuten de ploeg moeten leiden."