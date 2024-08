Sparta haalt aanvaller van Manchester City, dat eerder tien miljoen voor hem betaalde

Sparta Rotterdam heeft een fraaie slag geslagen op de transfermarkt. De Rotterdammers hebben een akkoord bereikt met Manchester City om de Braziliaanse aanvaller voor een seizoen op Het Kasteel te stallen, zo meldt Voetbal International.

Met Kayky haalt Sparta een speler binnen die in het verleden voor tien miljoen euro vertrok van Fluminese naar Manchester City. Bij de Engelse grootmacht is het echter lastig doorbreken wegens de aanzienlijke concurrentie. Kayky heeft twee keer de kans gekregen om in te vallen bij de ploeg van Pep Guardiola, maar meer dan dat werd het niet. Daarom laat Manchester City de 21-jarige vleugelaanvaller een jaar ervaring opdoen in de Eredivisie.

Sparta kon wel wat aanvallende versterking gebruiken, na het vertrek van Koki Saito, die onhoudbaar was geworden voor de Rotterdamse club. Saito was onderdeel van de City Football Group (het grote bedrijf achter clubs als Manchester City, Girona en Troyes), waardoor het niet voor het eerst is dat technisch directeur Gerard Nijkamp zaken deed met een speler uit de stal van de City Football Group. Het zal het leggen van de contacten voor de komst van Kayky makkelijker hebben gemaakt.

Sparta is de competitie begonnen met twee gelijke spelen tegen Heracles en FC Twente. Zondag wacht op Het Kasteel de stadsderby tegen Feyenoord.