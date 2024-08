Sven-Göran Eriksson op 76-jarige leeftijd overleden

Sven-Göran Eriksson is op 76-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Eriksson was als hoofdtrainer werkzaam voor heel veel clubs, waaronder Manchester City, Benfica en Lazio. De Zweed stond bovendien aan het roer bij de nationale ploegen van Engeland, Mexico en Ivoorkust. Hij was de eerste buitenlander die als bondscoach aan de slag ging in Engeland.

“Na een lang ziekbed overleed SGE in de loop van de ochtend thuis, omringd door familie. De familie vraagt respect voor hun wens om in besloten kring te rouwen en niet gecontacteerd te worden”, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

Begin dit jaar kwam naar buiten dat Eriksson ongeneeslijk ziek was. De oud-bondscoach vertelde in een interview met een Zweedse radiozender dat hij nog maximaal een jaar te leven had. Vorig jaar werd al duidelijk dat hij zijn trainersloopbaan moest beëindigen wegens gezondheidsredenen. Eriksson was de eerste buitenlandse trainer ooit bij het Engelse nationale elftal. Hoewel hij de beschikking had over een generatie topspelers - denk aan Steven Gerrard, Frank Lampard en Wayne Rooney - lukte het hem niet succesvol te zijn met The Three Lions.

Eriksson zijn periode als bondscoach van Engeland eindigde in de zomer van 2006. Een jaar later ging hij aan de slag als hoofdtrainer van Manchester City. De Zweed stond vervolgens nog aan het roer bij onder meer Ivoorkust en Leicester City. Zijn laatste klus als hoofdtrainer was tussen 27 oktober 2018 en 25 januari 2019 als bondscoach van de Filipijnen.

Eriksson had in de laatste fase van zijn leven nog één grote wens. Hij was als klein kind al groot fan van Liverpool, maar kreeg niet de mogelijkheid om bij die club aan de slag te gaan als hoofdtrainer. Eriksson hoopte toch nog één keer aan de zijlijn te staan op Anfield. Die wens ging eerder dit jaar in vervulling als coach van de Liverpool Legends, die op ‘eigen’ veld een benefietwedstrijd speelden tegen de Ajax Legends. Het werd een bijzondere middag op Anfield en de benefietwedstrijd zou een recordbedrag van liefst 1,2 miljoen pond, omgerekend zo’n 1,4 miljoen euro opleveren. De opbrengst ging naar de LFC Foundation. Er waren bijna zestigduizend toeschouwers op de wedstrijd afgekomen en Liverpool won ook nog, met 4-2.

“Het was een geweldige dag die ik nooit zal vergeten”, zei een diep geëmotioneerde maar dolgelukkige Eriksson na afloop.