Taylor blij met heuglijk nieuws: ‘Ik ben een betere speler dan twee maanden geleden’

is dolblij dat hij is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels tegen Bosnië (7 september) en Duitsland (10 september). De middenvelder van Ajax is niet persoonlijk op de hoogste gesteld door bondscoach Ronald Koeman, maar vernam het via social media.

“Ik kwam er dus net pas achter. Ik ben er wel heel blij mee natuurlijk. Dit is heel leuk”, is Taylor enthousiast in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het was lang geleden dat de middenvelder erbij zat bij het Nederlands elftal. Zo dateert zijn laatste interland van bijna anderhalf jaar geleden. In het duel met Frankrijk werd hij halverwege naar de kant gehaald. Sindsdien maakte Taylor geen deel meer uit van het Nederlands elftal.

Hij werd zelfs niet opgeroepen toen Koeman in aanloop naar het Europees kampioenschap in Duitsland Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong zag wegvallen. “Euhm, nee, ik voelde me niet gepasseerd”, aldus Taylor.

As het aan de viervoudig Oranje-international ligt dan maakt hij snel zijn rentree bij het Nederlands elftal. “Dat is wel één van mijn doelstellingen dit seizoen. Daar doe ik alles aan. Ik train er elke dag keihard voor en het is nu aan mij om te laten zien dat ik er ook bij hoor”, aldus Taylor.

Volgens de middenvelder heeft de voorbereiding onder de nieuwe trainer Francesco Farioli er wel aan bijgedragen dat hij is opgenomen in de voorlopige selectie van Koeman. “Ik denk wel dat dat meespeelt”, beseft Taylor. “Er is best veel veranderd. Ik ben ook een betere speler dan twee maanden geleden.”

