Theo Janssen staat plotseling op en verlaat Studio Voetbal vóór einde van uitzending

Theo Janssen wist zondagavond niet hoe snel hij de studio van Studio Voetbal moest verlaten. De vrouw van de oud-voetballer, Linda Kolkman, is in verwachting en al over de uitgerekende datum. Tijdens de uitzending van het NOS-programma, waarin Janssen te gast was als analist, kon ieder moment de telefoon gaan.

Sjoerd van Ramshorst vraagt in het begin van de uitzending of de oud-speler van Ajax zijn telefoon aan heeft staan. “Ja, maar ik ben niet aan het wachten op een telefoontje op dit moment. Mijn telefoon ligt achter en er wordt op gelet”, lacht Janssen. “Ze moeten maar even naar binnen komen lopen als hij gaat, dat lijkt me wel handig”, stelt Van Ramshorst.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Theo Janssen was er bij Ajax helemaal klaar mee: 'Hou je bek gewoon'

“Ja, of ze wachten nog even een halfuurtje, anders weet heel Nederland het meteen”, antwoordt Janssen, die gedurende de uitzending geen mobiele telefoon hoort rinkelen. Van Ramshorst herinnert hem hier in de slotfase van Studio Voetbal aan. “Nee, nee. Mijn vrouw is nog rustig”, grijnst de analist. “Ga rustig naar huis, veel succes”, zegt Van Ramshorst, die in principe nog niet klaar was met zijn zegje.

LEES OOK: Theo Janssen ziet Jordan Henderson bij Ajax als wissel iets heel opmerkelijks doen

“Kan ik nu al gaan?!”, lacht Janssen, die vervolgens opstaat en de tafel verlaat. Ondertussen bedankt Van Ramshorst tafelgasten Kees van Wonderen, Ron Jans en Arno Vermeulen, terwijl Janssen al vertrokken is. De aanwezige analisten kunnen lachen om de actie van de oud-voetballer.

Janssen voor vierde keer vader

Janssen wordt voor de vierde keer vader. De oud-speler heeft een dochter en een zoon (Iris en Lex) met zijn ex-vrouw Natasha. Met zijn nieuwe partner, Linda Kolkman, kreeg Janssen in 2022 een zoontje, Sem.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald de Boer maakt Brian Brobbey belachelijk na missen van twee (!) penalty's

Ajax stootte door naar de play-offronde van de Europa League, maar het is de vraag of Brian Brobbey een goed gevoel overhoudt aan de avond.