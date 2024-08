Transfers op komst? 'Feyenoord wil wat doen met Premier League-spelers en bekijkt Bulgaarse doelman'

Het lijkt erop alsof Feyenoord in de laatste week van de transfermarkt nog zaken wil gaan doen. De club uit Rotterdam, die uiterst wisselvallig presteerde in de voorbereiding en aan het begin van dit Eredivisie-seizoen heeft een aantal spelers op het oog.

Nu Justin Bijlow Feyenoord gaat verlaten, is de club op zoek naar een nieuwe doelman. De topfavoriet als vervanger van Bijlow heet Nick Olij, keeper van Sparta Rotterdam. Olij zal echter niet goedkoop zijn en Sparta wil zijn eerste doelman ook niet zomaar kwijt. Als alternatief heeft algemeen directeur Dennis te Kloese bijzondere interesse in Plamen Andreev, zo weet De Gelderlander. De negentienjarige Bulgaarse doelman komt nu uit voor Levski Sofia.

Bij die club presteert de keeper erg goed. In de Bulgaarse competitie speelde hij al zestig competitiewedstrijden voor zijn club en hield daarin maar liefst 39 keer een clean sheet. Op zestienjarige leeftijd maakte hij al zijn debuut voor Levski Sofia. De jeugdigheid van Andreev is het enige nadeel, aangezien ook Mikki van Sas, tweede doelman achter Timon Wellenreuther, nog maar twintig is.

'Premier League-spelers'

Ook Voetbal International bevestigt dat Feyenoord de komende dagen nog nieuwe spelers wil aantrekken. In een artikel daarover blijft VI wel uiterst geheimzinnig. "Deze week hoopt de club wat te gaan doen met een of twee spelers uit de Premier League en dat werd tijd ook. Tegen Sparta en eerder Willem II bleek dat Feyenoord dringend behoefte heeft aan creativiteit." Feyenoord heeft nog tot 2 september om spelers te kopen.