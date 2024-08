Driessen waarschuwt Ajax: ‘Farioli beleeft een beroerdere Eredivisiestart dan Maurice Steijn’

Door de verrassende nederlaag van Ajax op bezoek bij NAC Breda is het optimisme rondom de club van de afgelopen weken verdwenen. Valentijn Driessen haalt in zijn column voor De Telegraaf uit naar trainer Francesco Farioli, die na twee speelrondes minder punten heeft behaald dan Maurice Steijn.

Ajax en Farioli begonnen het nieuwe seizoen ijzersterk. De Amsterdammers rekenden in de voorrondes van de Europa League af met Vojvodina (3-1 en 1-0) en Panathinaikos (1-0) en wonnen daarnaast de openingswedstrijd van de Eredivisie tegen sc Heerenveen (1-0). “Hoe anders zijn de statistieken een week later”, begint de chef voetbal van De Telegraaf.

“Door een 2-1 nederlaag bij NAC beleeft Farioli een beroerdere Eredivisiestart dan een jaar geleden onder Maurice Steijn. Toen haalde Ajax vier punten tegen Heracles en Excelsior en nu drie tegen Heerenveen en NAC, de nummer acht van de Eerste Divisie vorig seizoen”, benoemt Driessen de feiten. Steijn startte het vorige seizoen als hoofdtrainer van Ajax, maar werd door belabberde prestaties al in oktober al op straat gezet. De Amsterdammers stonden op dat moment onderaan in de Eredivisie.

“In de Europa League versloeg Ajax de nummer vier van Servië en vier van Griekenland. Om dan euforisch te zijn alsof de Champions League is gewonnen, is op z’n minst misplaatst. Wie de lat zo laag legt, zal nooit hoog springen”, gaat de journalist verder. De Amsterdammers krijgen aankomende donderdag al de kans om zich te revancheren. Dan wacht Jagiellonia Bialystok in de eerste knock-outwedstrijd voor plaatsing voor de Europa League.

