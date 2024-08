Van Persie van de nul punten af: Heerenveen knokt zich terug na vroege domper

Ook de tweede Eredivisiewedstrijd als hoofdcoach heeft Robin van Persie niet gewonnen met zijn formatie. De zaterdagmiddagwedstrijd van 16.30 uur tussen SC Heerenveen en FC Utrecht eindigde in 1-1. Door dit resultaat staat Heerenveen na twee wedstrijden op één punt. Het FC Utrecht van Ron Jans doet het al stukken beter met vier punten uit twee duels.

Het duurde niet lang in het Abe Lenstra Stadion voordat de eerste bal in het netje belandde. Al na minder dan drie minuten schoot Ole Romeny van FC Utrecht de bal achter Mickey van der Hart en was het 0-1 voor de bezoekers op de zonovergoten zaterdagmiddag. Na tien minuten was het zelfs al 0-2 voor de mannen uit de Domstad. Althans, dit bleek van korte duur te zijn, want de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Artikel gaat verder onder video

Na dit afgekeurde doelpunt viel de wedstrijd behoorlijk stil. In de 23ste minuut was er echter wel een indrukwekkend eerbetoon voor een onlangs overleden Heerenveen-supporter. Ook het uitvak werkte mee met een spandoek voor Sjoerd, zo heette hij. Sjoerd was één van de trouwste Heerenveen-fans, en ging altijd en overal met de club mee.

Ook in het restant van de eerste helft was er weinig te beleven. De tweede helft begon meteen een stuk beter, aangezien het voetbal behoorlijk heen en weer ging. De ploeg van Van Persie wist dat het wat moest forceren en ging dus op zoek naar de gelijkmaker. Tot een doelpunt kwamen de superfriezen echter niet. FC Utrecht wilde de voorsprong uitbreiden en er werd door Jans besloten om Noah Ohio in te brengen die meteen de bal richting de lange hoek volleerde, maar zonder resultaat.

Het tijdrekken van Jens Toornstra en Vasilios Barkas begon de Friese supporters op hun zenuwen te werken. Utrecht was erbij gebaat om de magere voorsprong vast te houden, maar dat ging met hangen en wurgen, want Heerenveen drong behoorlijk aan. En daar was in de 82ste minuut dan ook de gelijkmaker. Jacob Trenskow schoot namelijk de 1-1 tegen de touwen. Ook na de 1-1 gingen de friezen op zoek naar de winnende treffer.

Deze treffer werd echter niet gevonden. Van Persie is in ieder geval van de hatelijke nul af. Utrecht doet bovenin mee, en staat op de tweede plek, maar de vraag is voor hoe lang.