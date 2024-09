Ajax Fancare wekt flinke woede: 'Na al die jaren snappen jullie er nog steeds niks van'

Meerdere Ajacieden zijn niet tevreden met Ajax Fancare. Donderdag werd een update op het X-account geplaatst over FC RFS - Ajax. Veel fans van de Amsterdammers vinden dat die update echter te laat komt.

RFS is een voetbalclub uit Riga, Letland en is voor de poulefase van de Europa League gekoppeld aan Ajax. Op 23 januari 2025 moet de ploeg van Francesco Farioli afreizen naar Riga. Veel Ajacieden hebben hun reis al geboekt naar Letland, gezien de reacties op een tweet van Ajax Fancare.

Zij schrijven het volgende: "Update FC RFS - Ajax: Het is nog niet bekend waar de wedstrijd in januari gespeeld wordt. Mogelijk vindt deze niet plaats in Riga, maar wordt er uitgeweken. Dit kan ook een ander land zijn. We raden supporters dan ook aan om nog te wachten met het boeken van reizen."

Enkele fans van Ajax vinden dat dit erg laat gecommuniceerd wordt. "Komen jullie lekker op tijd mee", zegt Sam, terwijl Tomas schrijft: "Gisteren alles geboekt omdat de prijzen gezakt waren en nu dit... Maar het is weer lekker gecommuniceerd door jullie!" Youri sluit zich aan bij de andere fans. "Waarom is dit niet eerder gecommuniceerd? Hier ook al geboekt en was niet eens goedkoop. Hoe gaan we dat oplossen?" Ajax Fancare heeft vervolgens wel nog uitleg gegeven: "De update en deze nieuwe informatie is uit het overleg gekomen dat vandaag heeft plaatsgevonden met FC RFS."

Update FC RFS - Ajax:



Het is nog niet bekend waar de wedstrijd in januari gespeeld wordt. Mogelijk vindt deze niet plaats in Riga, maar wordt er uitgeweken. Dit kan ook een ander land zijn.



We raden supporters dan ook aan om nog te wachten met het boeken van reizen. #rfsaja — Ajax Fancare (@AjaxFancare) September 12, 2024

Komen jullie lekker op tijd mee….. — Sam_AFCA (@SP_AFCA) September 12, 2024

Lekker optijd gecommuniceerd 😂 — Ousama Cat (@ousamacat) September 12, 2024

Man man!.. "we raden supporters dan ook aan om nog te wachten met het boeken van reizen" wat denken jullie zelf. Boek je niet direct betaal je de hoofdprijs voor z'n vliegticket! Na al die jaren snappen jullie er nog steeds weinig van hoe het werkt als je away Ajax achterna reist — JariLitmanen10 (@ACapitano86) September 12, 2024

Stuur wel een tikkie voor zes man!!! — Gertjan Pluimgraaff (@gjpkwzee) September 12, 2024

