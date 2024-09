Ajax werkt hard aan groot project: ‘De afgelopen 25 jaar hebben we stilgestaan’

Het is de bedoeling dat Ajax in 2025 de eerste stap van het project ‘De Nieuwe Toekomst’ gaat voltooien. De Amsterdammers zijn druk bezig met de verbouwing van het sportcomplex, die in twee fases verloopt. De verwachting is dat medio 2027 alles klaar is.

Bij De Toekomst rijden de vrachtwagens af en aan en is alles omringd met grote zandstapels, noodcontainers, hekwerken en hijskranen. Toch wordt er geprobeerd de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken “Dit project geeft vooral energie. Het is gaaf iets neer te zetten waarmee Ajax tientallen jaren vooruit kan”, aldus projectleider Melle Sitters in gesprek met Ajax Life.

Waar tijdens het project in ieder niet aan wordt getornd is de Bob Haarms Tribune. “Die blijft natuurlijk behouden. Dat is een iconisch monument en functioneel”, erkent Sitters. “Hij staat nu bij het hoofdveld, dat straks een van de velden wordt waar mooie affiches gespeeld kunnen worden en het eerste elftal vaker gaat trainen, zodat ze meer zichtbaar zijn voor jeugdspelers.”

In totaal is het project onderverdeeld in twee fases, waarbij de focus nu op fase éen ligt: de herontwikkeling van het bestaande sportcomplex. “De eerste stap daarin, het realiseren van een gloednieuw onderkomen voor de afdeling betaald voetbal en een nieuwe gebouw voor de afdeling velden, staat gepland voor 2025. De tweede fase gaat over de invulling van parkeerterrein P2”, vertelt Sitters.

De Nieuwe Toekomst in 2027 afgerond

Het gehele project wordt in 2027 afgerond, wanneer het tweede gebouw, Sport en Opleiding, voor Jong Ajax en de jeugdteams wordt opgeleverd. De urgentie is in ieder geval voelbaar. “Toen De Toekomst in 1996 werd opgeleverd, kwam de hele voetbalwereld kijken. Dat was baanbrekend. De afgelopen 25 jaar bleven we wat betreft faciliteiten ietwat stilstaan, terwijl de topsport met al zijn specialismen steeds meer vraagt.”

Ajax wil toekomstbestendige topsportfaciliteit

Er wordt door Sitters en zijn team hard gewerkt aan een toekomstbestendige topsportfaciliteit, met in totaal veertien natuurgrasvelden, hoogwaardige trainings-, performance- en medische faciliteiten. “We willen dat de jeugd en de selectiespelers elkaar meer ontmoeten. Dat is belangrijk. Daar zit de winst in. Dat je elkaar dagelijks treft in plaats van in een doolhof terecht te komen”, besluit Sitters.

