'Gevallen grootmacht Bordeaux verrast en haalt voormalig Engels international'

De gevallen Franse grootmacht Girondins de Bordeaux staat volgens L'Équipe op het punt een verrassende transfer af te ronden. De zesvoudig landskampioen, tegenwoordig afgezakt naar het vierde niveau, zou zich namelijk gaan versterken met negenvoudig Engels international Andy Carroll.

Carroll brak een kleine vijftien jaar geleden door als speler van Newcastle United en maakte in de winterstop van het seizoen 2010/11 een absolute toptransfer naar Liverpool, dat maar liefst 41 miljoen euro voor de 1.93 meter lange spits neertelde. Een doorslaand succes zou hij niet worden op Anfield, na een verhuurbeurt, gevolgd door een definitieve transfer naar West Ham United keerde Caroll in 2019 terug in Newcastle. Via Championship-clubs Reading en West Bromwich Albion belandde hij in september 2023 in Frankrijk, waar hij bij Amiens op het tweede niveau ging spelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Geen Manchester United of Liverpool, maar pikante terugkeer in Frankrijk voor Rabiot

In de Ligue 2 kwam Carroll afgelopen seizoen tot 35 wedstrijden in de Ligue 2, waarin hij viermaal trefzeker was. Dit seizoen kwam hij tot dusverre vier keer in actie, waarvan driemaal als invaller, maar staat zijn teller nog op nul doelpunten. De man die hem naar Amiens haalde, sportief directeur John Williams, zou hem nu mee willen nemen naar zijn nieuwe werkgever, Bordeaux. Volgens de gerenommeerde sportkrant is de overstap inmiddels op enkele details na beklonken.

LEES OOK: Olympique Marseille schorst speler die ploeggenoot ‘neef’ noemt

Gevallen grootmacht Bordeaux maakt doorstart op vierde niveau

Aan het einde van het voorbije seizoen viel het doek voor Bordeaux als profclub. De gewezen grootmacht, die in 2009 zijn zesde en voorlopig laatste landstitel toevoegde aan de prijzenkast, was al afgezakt naar het derde profniveau, maar besloot genoodzaakt door aanhoudende financiële problemen de proflicentie op te geven. De roemruchte club, ooit de werkgever van grote namen als Bixente Lizarazu en Zinédine Zidane, maakt momenteel een herstart op het vierde niveau - de Championnat National 2. Daar staat Bordeaux na drie gespeelde wedstrijden op de vijftiende plaats, met twee punten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eredivisie staat aan de vooravond van een grote verandering

Chris Woerts heeft nieuws: er komt een grote wijziging aan in de Eredivisie.