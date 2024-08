Olympique Marseille schorst speler die ploeggenoot ‘neef’ noemt

De achttienjarige Ryan Hassad is door Olympique Marseille geschorst na een verjaardagsboodschap voor zijn ploeggenoot via Instagram, zo meldt het regionale dagblad La Provence. Diezelfde Mbemba werd vorige week ook al geschorst door de (nieuwe) club van onder meer Gerónimo Rulli en Jeffrey de Lange.

De centrale verdediger werd disciplinair geschorst na een incident op de training van Marseille. Mbemba zou scout Ali Zarrak herhaaldelijk ‘neef’ hebben genoemd, waarmee hij de persoon beledigde. Dit resulteerde in onrust binnen de club, waarna Mbemba niet meer in actie kwam en mag vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gerónimo Rulli beleeft één week na Ajax-vertrek droomdebuut voor Olympique Marseille

Hassad gooide olie op het vuur met een verjaardagsboodschap aan Mbema via Instagram. De middenvelder noemde zijn ploeggenoot ‘neef’ en werd per direct geschorst door Marseille. De club beschouwde deze actie als een bijdrage aan de verhitte situatie. Hassad heeft op Instagram inmiddels zijn excuses aangeboden en verklaart dat de uitspraak het slechts een positief bedoelde verjaardagsboodschap was.

LEES OOK: Ajax meldt akkoord, Kroes legt uit: ‘We begrijpen zijn wens om te vertrekken’

Door de rel is de jongeling volgens La Provence op weg naar de uitgang bij Marseille. Naar verluidt gaat Hassad de overstap maken naar USL Dunkerque. Mbemba is nog altijd zoekende naar een nieuwe club.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Harde en pijnlijke woorden over PEC en Van Polen: 'Ze moeten wel het eerlijke verhaal vertellen'

PEC Zwolle en Bram van Polen vertellen niet het eerlijke verhaal, stelt journalist Tijmen van Wissing