AZ - Elfsborg op tv: hoe laat en op welke zender is de wedstrijd te zien?

AZ trapt het nieuwe seizoen in de Europa League woensdag af met een thuiswedstrijd tegen IF Elfsborg, op dit moment de nummer zes van de Zweedse Allsvenskan. Het duel in het AFAS Stadion in Alkmaar wordt live uitgezonden, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint AZ - IF Elfsborg?

De wedstrijd tussen AZ en IF Elfsborg begint woensdagavond om 18.45 uur. De UEFA heeft de Albanees Juxhin Xhaja aangesteld als scheidsrechter om de wedstrijd in goede banen te leiden. De arbiter zal worden bijgestaan door landgenoten Rejdi Avdo en Arber Pema als grensrechters en vierde official Albert Doda. Het Engelse duo Peter Bankes en Stuart Attwell doet dienst als VAR.

Op welke zender wordt AZ - IF Elfsborg uitgezonden?

De wedstrijd in de eerste speelronde van de Europa League wordt live uitgezonden het hoofdkanaal van Ziggo Sport én op Ziggo Sport Free 1. In de studio zullen analisten Ronald de Boer en Khalid Boulahrouz aanschuiven bij presentator Bas van Veenendaal om hun visie op het duel tussen AZ en IF Elfsborg te geven, terwijl Vincent Schildkamp het commentaar bij het duel zal verzorgen. De voorbeschouwing begint drie kwartier voor de aftrap, om 18.00 uur.

Hoe kijk je AZ - IF Elfsborg als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Wie geen abonnement heeft bij Ziggo, maar bijvoorbeeld bij KPN of Odido zit, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo Go-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

