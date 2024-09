Behalve De Ligt nog een dissonant bij Oranje: 'Hij had het vandaag niet helemaal'

maakte geen onuitwisbare indruk in de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland (2-2), vindt Hans Kraay junior. De middenvelder werd in de pauze gewisseld door bondscoach Ronald Koeman.

“Schouten was vanavond niet goed”, luidt de conclusie van Kraay bij ESPN. “Hij was wat ongelukkig in z’n aannames. Die slechte bal van De Ligt voorafgaand aan de 1-1 had hij in goeden doen nog kunnen corrigeren. Hij stond ook niet lekker. Hij had het vandaag niet helemaal.”

Artikel gaat verder onder video

Bij Voetbalpraat wordt het mindere optreden van Schouten ook kort benoemd. Hij wordt vergeleken met Matthijs de Ligt, die verreweg de meeste kritiek heeft gekregen. “Schouten en Reijnders leden ook balverlies, maar bij De Ligt werd het afgestraft.”

Koeman zei tegen de NOS dat Schouten 'wat lichte klachten' had. Daarom bleef hij achter in de kleedkamer. Zijn vervanger Quinten Timber heeft het, evenals zijn tweelingbroer Jurriën, ‘deze week zeer goed gedaan’, aldus de bondscoach.

LEES OOK: Weghorst staat op van reservebank en is niet gediend van Duitsers

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eén man ontsteekt na Nederland - Duitsland in woede op het veld

NOS-commentator Jeroen Elshoff ziet grote woede bij één man, meteen na Nederland - Duitsland.