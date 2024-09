Belgische topclub KRC Genk verplicht keepers om voortaan helm te dragen

Keepers in de jeugdacademie bij KRC Genk zijn voortaan verplicht een helm te dragen. Dat meldt de Belgische topclub woensdag via de officiële kanalen. Op deze manier wil de club het risico op hersenschuddingen en -schade terugdringen.

Afgelopen seizoen trad Maarten Vandevoordt in de laatste speelronde van de Belgische competitie aan met een helm. Dit deed de 22-jarige doelman naar aanleiding van een eerde botsing. KRC Genk wijst ook op doelmannen Etienne Vaessen en Petr Cech die eerder ook met een helm keepten.

De Belgische club is bij de beslissing niet over een nacht ijs gegaan. Zo tonen cijfers aan dat er op de Nederlandse voetbalvelden jaarlijks 15.000 voetballers een hoofd- en hersenletsel oplopen. Daarbij gaat het voornamelijk om keepers. Onder het mom van ‘beter voorkomen dan genezen’ heeft KRC Genk dit besluit, dat een primeur is in het Belgische voetbal, genomen.

“Wij streven in onze keepersopleiding naar een aanvallende speelstijl. Daarbij leiden we onze doelmannen op om bijvoorbeeld tussen te komen op hoge ballen en in de voeten te duiken van tegenspelers in een 1-op-1-situatie. Daarbij komen ontegensprekelijk risico’s kijken. Die volledig wegnemen, is een illusie. Maar door het dragen van de helm, kunnen we het risico op een hersenschudding wel met vijftig procent verminderen wanneer er toch een botsing plaatsvindt”, aldus Koen Witters, die verantwoordelijk is voor de doelmannen in de KRC Genk Talent Academy.

KRC Genk geeft vrije keuze voor helm op latere leeftijd

De jeugdspelers hebben, wanneer ze op latere leeftijd een contract tekenen bij Jong Genk of bij de eerste ploeg, een vrije keuze wat betreft de helm. “Door onze doelmannen op jonge leeftijd de helm eigen te maken, hopen we hen voor het leven te overtuigen van de enorme meerwaarde. We hopen dat ze op latere leeftijd vervolgens zelf heel bewust de keuze maken vóór de helm”, stelt Witters.

