PSV bij officieus debuut Karsdorp niet langs de nummer vijf van België

PSV heeft donderdagmiddag in een besloten oefenduel met 1-1 gelijkgespeeld tegen de nummer vijf van België, KRC Genk. , die deze zomer transfervrij werd overgenomen van AS Roma, maakte aan Eindhovense zijde zijn officieuze debuut.

Het duel op De Herdgang was niet voor publiek en media toegankelijk en PSV heeft zelf ook (nog) niets naar buiten gebracht over het verloop. Toch is duidelijk dat Karsdorp een half uurtje mee heeft gedaan, zo schat clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad in. De verslaggever volgde het duel naar eigen zeggen van tussen de struiken en kreeg daardoor niet mee hoe de goal van Genk tot stand kwam.

Wel kan Elfrink delen dat namens PSV niemand gescoord heeft. "Uit een voorzet van Richard Ledezma werkte een Belg de bal in eigen doel binnen", schrijft de journalist op X.

Dat Karsdorp speelminuten is hoopgevend voor PSV, dat na het vertrek van Jordan Teze naar AS Monaco afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles (3-0 winst) aantrad met de twintigjarige Matteo Dams op de rechtsbackpositie. Trainer Peter Bosz gaf na het duel met de Deventenaren desgevraagd aan dat het 'nog wel even nodig' zou hebben voordat de oud-Feyenoorder wedstrijdfit zou zijn. "Hij heeft natuurlijk een aantal maanden geen wedstrijden gespeeld", liet Bosz toen optekenen voor de camera's van ESPN.

PSV heeft zojuist met 1-1 gelijkgespeeld tegen KRC Genk. Karsdorp speelde naar schatting een half uur. Tussen de struiken de Belgische goal helaas gemist, sorry. Voor PSV scoorde niemand. Uit een voorzet van Ledezma werkte een Belg de bal in eigen doel binnen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) September 5, 2024

