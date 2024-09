Bizarre taferelen in Engeland: Norwich City scoort na overduidelijke achterbal

Norwich City is zaterdagmiddag op bizarre wijze op voorsprong gekomen in het uitduel bij Derby County in de Championship, het tweede niveau in Engeland. De Spanjaard kon vrij binnentikken, maar uit de beelden blijkt dat de bal even eerder ruimschoots de achterlijn gepasseerd had, waardoor de treffer nooit goedgekeurd had mogen worden.

Op slag van rust werd Norwich-spits Josh Sargent aangespeeld in de zestien van Derby. De Amerikaan probeerde doelman Jacob Widell Zetterström te passeren, maar slaagde daar niet in omdat verdediger Eiran Cashin er - naar achteraf bleek met de hand - tussen zat. Vervolgens legde Sargent vanaf de achterlijn terug op Sainz, die wel raad wist met het buitenkansje: 0-1. Bij duels op het tweede niveau in Engeland is geen VAR actief, waardoor de goal 'gewoon' bleef staan omdat de arbitrage niet was opgevallen dat Sargent er toch echt niet in slaagde de bal binnen te houden.

Craig Forsyth zette Derby een kwartier na rust weer naast de bezoekers, maar Sainz groeide uit tot man van de wedstrijd door even later ook de 1-2 op zijn naam te zetten en vlak voor tijd ook de 1-3 voor Norwich op het bord te zetten. Derby deed via Corey Blackett-Taylor in blessuretijd nog wel wat terug, maar dichter bij een punt zou de thuisploeg niet komen.

𝗗𝗶𝘀𝗰𝘂𝘁𝗮𝗯𝗲𝗹 moment in Championship 😳

Norwich kwam op voorsprong tegen Derby County nadat de bal al buiten het veld was geweest 🤯#ViaplayVoetbal #Championship #DERNOR pic.twitter.com/MI0L5QScg7 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 28, 2024

