Bizar: radiostilte bij Viaplay na rampzalige uitzending, kijkers eisen excuses

Streamingdienst Viaplay heeft een ontzettend slecht weekend achter de rug. Nadat zaterdag de live-uitzendingen van Arsenal - Brighton & Hove Albion en Bayer Leverkusen - RB Leipzig al in de soep liepen, heerst er zondag ook veel onvrede over de uitzendingen rondom het darts en de autosport.

Het ging zaterdagmiddag voor het eerst mis bij Viaplay tijdens de Premier League-wedstrijd tussen Arsenal en Brighton (1-1 eindstand). Nadat Brighton na ongeveer een kwartier in de tweede helft op 1-1 was gekomen, begon het beeld van de streamingdienst zeer opzichtig te haperen. Kort erna werd de uitzending zelfs beëindigd, terwijl de wedstrijd nog bezig was. Daardoor misten abonnees het grootste gedeelte van de tweede helft.

Enkele uren later zorgde ook de uitzending van Viaplay van Bayer Leverkusen - RB Leipzig (2-3 eindstand) voor veel onvrede bij de kijkers. Opnieuw begon het beeld zeer opzichtig te haperen tijdens de wedstrijd en opnieuw werd de uitzending vroegtijdig beëindigd door de streamingdienst.

Een dag later blijkt Viaplay de technische problemen nog altijd niet opgelost te hebben. Tijdens de uitzending van de Formule 2 in Monza klonk er muziek terwijl de coureurs al klaar stonden om te starten. En kort erna werd de wedstrijd tussen Danny Noppert en Michael van Gerwen bij het darts plots onderbroken.

Het is zo een rampzalig weekend voor Viaplay. Terwijl kijkers op social media steen en been klagen over de gang van zaken en excuses en/of compensatie eisen, hult de streamingdienst zich opvallend genoeg in nevelen.

Een zeer kleine selectie van ontevreden berichten op X over de gang van zaken dit weekend bij Viaplay:

