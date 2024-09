Viaplay-kijkers melden zich woedend op X: 'Hier betaal je dan 16 euro per maand voor!'

Abonnees van Viaplay melden zich zaterdagmiddag woedend op X. De live-uitzending van de Premier League-wedstrijd tussen Arsenal en Brighton & Hove Albion begint halverwege de tweede helft plotseling te haperen, wat tot grote ergernissen leidt.

Arsenal en Brighton pakten allebei de volle buit uit hun eerste twee Premier League-wedstrijden en maken er in het Emirates Stadium een boeiend schouwspel van. The Gunners openden vlak voor rust via Kai Havertz de score, maar kwamen vlak na de thee met tien man te staan nadat Declan Rice zijn tweede gele kaart ontving. Net binnen het uur maakte João Pedro gelijk, waardoor de slotfase bijzonder spannend belooft te worden.

De abonnees van Viaplay krijgen er echter niets van mee. Nadat de livestream al even haperde, geeft de site van de betaalzender momenteel een error-code als de wedstrijd wordt aangeklikt. Op X regent het boze reacties van kijkers.

