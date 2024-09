Luuk de Jong valt geblesseerd uit bij PSV

is geblesseerd geraakt in de wedstrijd tussen PSV en Go Ahead Eagles. De aanvaller van PSV leek zich na een sprint te blesseren aan het bovenbeen. Hij werd in minuut 35 vervangen door Ricardo Pepi.

De Jong zette met een sprint druk op Go Ahead-keeper Luca Plogmann, maar ging daarna naar het gras. De clubtopscorer van het afgelopen seizoen greep naar zijn bovenbeen. Hij kon nog een paar minuten doorvoetballen, maar werd daarna toch vervangen door Pepi.

Hoewel De Jong dus maar 34 minuten op het veld stond, had hij wel een wezenlijke bijdrage tegen Go Ahead. Bij zijn wissel stond het 2-0; de assist bij beide doelpunten kwam van De Jong.

'PSV neemt geen risico met De Jong'

Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft op X dat PSV 'geen risico' wil nemen met De Jong, die na de blessurebehandeling wel door kon spelen.

