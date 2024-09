Buitenlanders ergeren zich kapot aan één man bij Nederland - Duitsland: ‘Abnormaal slecht’

Nederland en Duitsland deelden dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA de punten (2-2). In Duitsland heeft men genoten van de enerverende wedstrijd, maar klinkt er ook een ontzettend negatief geluid over één hoofdrolspeler: scheidsrechter Davide Massa.

Op X regent het negatieve reacties over het optreden van Massa vanuit Duitsland. “Een geweldige wedstrijd, maar geen van deze teams verdiende zo’n matige scheidsrechter”, schrijft een Duitse voetbalfan bijvoorbeeld.

Tolles Spiel.

Aber: Einen derartigen sehr mittelmäßigen Schiedsrichter hatten beide Mannschaften nicht verdient!#NEDGER — TR - Seit 1961 (@BlackHuey61) September 10, 2024

Een andere Duitser doet zijn beklag over het feit dat Massa de wedstrijd na 93 minuten affloot, net op het moment dat die Mannschaft dicht bij het doel van Oranje was. “Dit heb ik nog nooit gezien: op het fluitje blazen terwijl een team zo ver op de helft van de tegenstander staat.” Anderen vonden Massa ‘abnormaal slecht’ of ‘zeldzaam slecht’, terwijl weer iemand anders schrijft ‘zelden zo’n slecht een blinde prestatie’ gezien te hebben.

#NEDGER:Das hab ich so noch nicht gesehen,im Angriff weit in der gegnerischen Hälfte abpfeifen.Nee Leute das geht nicht. — Stevens Harry (@Dylan255653) September 10, 2024 Davide Massa ist ein gottloser Schiri, selten habe ich so eine schlechte und blinde Performance gesehen, sonst kenne ich das nur aus der UK nur da sind sie noch schlechter. Seit dem Spanien Spiel geht es nur noch bergab mit den Schiris unglaublich. #NEDGER — L (@lulw212) September 10, 2024 Ich habe selten so eine schlechte Leistung von einem Schiedsrichter gesehen #NEDGER pic.twitter.com/CmboVMgGRt — Marlon_MDO (@Marlon_MDO) September 10, 2024

“Hoe kan men deze wedstrijd serieus nemen als de scheidsrechter als een clown fluit?”, vraagt iemand zich af. “Laat ik het diplomatisch zeggen: de scheidsrechter moet een omscholing overwegen”, klinkt het verder, en: “dit moet de slechtste prestatie van een scheidsrechter in lange tijd zijn geweest.”