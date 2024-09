De gebroeders Timber hadden een opvallende bijnaam bij Ajax

Mogelijk staan zaterdagavond voor het eerst sinds 2003 weer twee broers samen op het veld bij het Nederlands elftal. Jurriën en kunnen tegen Bosnië en Herzegovina in de voetsporen treden van Ronald en Frank de Boer. Een mooie mijlpaal die ze van harte is gegund, vertelt Ronald.

Als jeugdtrainer van Ajax had Ronald de Boer de tweeling onder zijn hoede. Er waren gelijkenissen tussen de gebroeders Timber en de gebroeders De Boer, maar ook zeker verschillen. “Zij waren op 16-jarige leeftijd al veel fysieker dan Frank en ik”, weet Ronald nog. Hij had een bijnaam voor het duo. “Ik noemde ze altijd 'de botsauto's'. Ze verloren de bal steeds, maar waren fysiek zo sterk dat ze hem gelijk weer veroverden.”

Later vonden ze meer rust in hun spel, zag De Boer. Hij kan zich een moment herinneren van Jurriën dat die groei illustreerde. “Ik weet nog dat Jurriën in de Champions League tegen Benfica in alle rust zijn tegenstander uitkapte. Hij deed net alsof hij hem terugspeelde op de keeper en draaide zich toen vrij. Hij is wat mijn broer altijd 'betrouwbaar' noemt. Ze hebben allebei een ongelooflijke stap gezet.”

Gebroeders De Boer behouden record voorlopig

Ronald de Boer zou het ‘heel mooi vinden’ als hij en Frank worden opgevolgd door de gebroeders Timber. “Ik hecht nooit zoveel waarde aan dat soort 'records'. En volgens mij zijn we nog steeds de tweeling met de meeste interlands samen.” Dat klopt overigens: ze stonden samen 56 keer samen in Oranje.

