Jurriën Timber spreekt zich uit over Farioli en Ajax: 'Verschillen met vorig seizoen zijn groot'

deelt in gesprek met De Telegraaf zijn indrukken van zijn vroegere club Ajax en trainer Francesco Farioli. De verdediger van Arsenal trainde voor de start van de voorbereiding in Engeland korte tijd mee op De Toekomst en is positief over de sfeer én de Italiaanse oefenmeester.

Ajax verkocht Timber in de zomer van 2023 voor een bedrag van veertig miljoen euro aan The Gunners, waarna zijn debuutjaar al snel in het water viel. In de eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen, tegen Nottingham Forest, scheurde hij vlak voor rust zijn kruisband, waardoor hij pas op de slotdag zijn rentree maakte. Ajax beleefde tegelijkertijd een rampjaar, waarin de club als vijfde eindigde in de Eredivisie, een trainer (Maurice Steijn) op straat zette en het bestuurlijk continu rommelde.

"Ik ben deze zomer nog langs geweest, heb in mijn eigen tijd nog getraind op De Toekomst en daar met de nieuwe trainer Farioli gekletst en met de spelers", zegt Timber tegenover de ochtendkrant. "Er hangt na een pijnlijk seizoen weer een goede sfeer", merkt de verdediger op. Een groot verschil met vorig seizoen: "Toen heb ik daar ook af en toe rondgelopen en de verschillen zijn groot. In het veld zie je dat het alweer beter gaat. Ze zijn niet meer zo kwetsbaar, er zit weer een idee achter."

Bovendien maakte Farioli een goede indruk op Timber en merkte hij dat datzelfde geldt voor de huidige Ajax-spelers: "Ik hoor van die jongens goede verhalen. Op mij maakte Farioli een overtuigende indruk getuige de dingen die hij zegt, hoe hij over voetbal denkt en hoe hij overkomt. Het gaat met Ajax de goede kant op", besluit Timber.

