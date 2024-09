Dit is het volledige programma van Feyenoord in de Champions League

Feyenoord is op donderdag 19 september begonnen aan het nieuwe Champions League-seizoen. Het volledige programma van Feyenoord in de Champions League is te vinden in dit artikel.

Feyenoord werd tijdens de loting op 2 september gekoppeld aan Bayer Leverkusen, Girona, Benfica, Red Bull Salzburg, Manchester City, Sparta Praag, Bayern München en Lille OSC.

De helft van de wedstrijden wordt in De Kuip gespeeld en de andere helft is buitenshuis. Feyenoord hoopt bij de bovenste 24 ploegen te eindigen in de competitiefase, zodat de knock-outfase wordt bereikt.

Volledig programma Feyenoord in de Champions League