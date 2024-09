Duel van Ajax met Lazio is uitverkocht, maar tickets worden massaal aangeboden op Marktplaats

Het duel tussen Ajax en Lazio in de Europa League is dinsdag razendsnel uitverkocht geraakt, maakt de Amsterdamse club bekend. De Amsterdammers zullen in het in een volle Johan Cruijff ArenA opnemen tegen de Italianen, maar wat blijkt is dat ontzettend veel kaarten die dinsdagochtend gekocht zijn direct aangeboden zijn op Marktplaats.

Dinsdagochtend gingen er om 10.00 uur de nodige kaarten voor het Europa League-duel van Ajax tegen Lazio in de verkoop. Binnen een uur waren alle kaarten uitverkocht. Wat blijkt is dat er kaarten worden aangeboden op Marktplaats, veelal tegen prijzen die een stuk hoger zijn dan de aankoopwaarde van de tickets. Het gaat om tientallen kaarten, die alleen vandaag al zijn aangeboden. Het zorgt voor frustratie bij Ajacieden die vanwege de massale belangstelling voor deze wedstrijd naast een ticket hebben gegrepen.

"Droeftoeters. Seizoenkaart afnemen", schrijft een Ajacied op X na het zien van de tickets die via Marktplaats worden aangeboden. Momenteel is het voor supporters van Ajax niet meer mogelijk om aan kaarten te komen voor de wedstrijd tegen Lazio en voor het duel tegen Maccabi Tel-Aviv, dat inmiddels ook volledig uitverkocht is.

