Farioli verrast enorm met wijziging in achterhoede en gunt Weghorst eerste basisplaats

maakt zaterdagavond zijn basisdebuut voor Ajax. De boomlange spits krijgt in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles de voorkeur boven Chuba Akpom. Brian Brobbey keert ook terug op het wedstrijdformulier, maar start op de bank. Daarnaast is het opvallend dat Ahmetcan Kaplan in de basis begint.

Weghorst maakte afgelopen woensdag zijn officiële debuut in het shirt van Ajax met zijn invalbeurt tegen Fortuna Sittard (5-0). Tegen Go Ahead Eagles mag de van Burnley overgekomen aanvaller vanaf de aftrap starten. Dat gaat ten koste van Akpom, die - evenals de herstelde Brobbey - op de bank begint.

Youri Baas kampt volgens Ajax met een blessure en wordt zaterdagavond vervangen door Kaplan, die afgelopen dinsdag nog een rode kaart pakte bij Jong Ajax - Jong AZ. De rest van de defensie bestaat uit Devyne Rensch, Josip Sutalo en Jorrel Hato. Remko Pasveer verdedigt andermaal het doel van de Amsterdammers.

Op het middenveld wijzigt Farioli niet ten opzichte van de vorige wedstrijd, terwijl ook flankspelers Mika Godts en Bertrand Traoré opnieuw in de basis starten.

Opstelling Ajax:

Pasveer; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Godts, Weghorst, Traoré.

Opstelling Go Ahead Eagles:

Plogmann; Deijl, Nauber, Kramer, Adelgaard; Linthorst, Llansana, Antman, Adekanye, Edvardsen, Breum.