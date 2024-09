FC Porto is woedend na transfer van Steven Bergwijn naar Al-Ittihad

FC Porto is woedend op Al-Ittihad, zo heeft de Portugese club middels een statement duidelijk gemaakt. Al-Ittihad had op Deadline Day een akkoord bereikt met FC Porto over de komst van Wenderson Galeno, maar de Saudische club besloot uiteindelijk om op het laatste moment voor Ajax-aanvaller te kiezen.

De Portugese topclub had maandagavond een volledig akkoord bereikt met Al-Ittihad over de transfer va Galeno. Plotseling besloot de kopende partij - Al-Ittihad in dit geval - af te haken en voor een andere optie te kiezen. Die andere optie was Bergwijn, die Ajax voor een transfersom van 21 miljoen euro inruilt voor de club uit Saudi-Arabië. Die actie van de nieuwe werkgever van de Nederlander is volledig in het verkeerde keelgat geschoten bij de bestuurders van FC Porto.

'Met betrekking tot de mislukte transfer van Galeno laat FC Porto weten dat het een bericht zal sturen naar de voorzitter van Al-Ittihad en naar de voorzitter van de Saudi Pro League, waarin het zijn diepe ongenoegen uit over de manier waarop dit is verlopen", valt te lezen op de website van de Portugese club: "De transfer werd afgebroken nadat er een volledige overeenkomst was bereikt tussen de clubs en de speler."

FC Porto maakt tot slot duidelijk dat de club blij is dat het nog kan beschikken over de 26-jarige Galeno, maar dat het ondanks dat enorm baalt van de werkwijze van Al-Ittihad.

