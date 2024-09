Feyenoord rouwt na overlijden jeugdtrainer Jeffrey Oost (68)

Feyenoord-jeugdtrainer Jeffrey Oost is afgelopen weekend op 68-jarige leeftijd overleden, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. Oost was de afgelopen 32 jaar werkzaam bij Feyenoord. Het is niet duidelijk waaraan hij is overleden.

In 1992 begon Oost als trainer in de jeugdopleiding van Feyenoord. Tot en met 2005 had hij onder meer Onder-12, Onder-13 en Onder-15 onder zijn hoede, waarna hij twee jaar aan de slag ging bij de Feyenoord Football Academy in Ghana. Na twee jaar in Afrika keerde Oost terug in Rotterdam, waar hij komend seizoen in de technische staf van Onder-13 zou zitten.

Feyenoord omschrijft Oost als een ‘gedreven jeugdtrainer en een opleider pur sang met een duidelijke visie’. De Rotterdammers zien dan ook dat hij erg betrokken was bij de jeugdspelers die hij heeft meegemaakt en bedanken hem voor zijn inzet de afgelopen 32 jaar.

Dat Oost geliefd was binnen de jeugdopleiding van Feyenoord, blijkt wel uit de reacties op Instagram. Verschillende jeugdspelers plaatsten maandagavond berichten in hun Story waarin ze afscheid namen van hun (voormalig) trainer.