Flashscore Team van de Week: Twente, AZ en Sparta hofleveranciers, traditionele top drie elk één afvaardiging

Elke week selecteert Flashscore op basis van ons interne beoordelingssysteem het Team van de Week van de Eredivisie. Het Team van de Week bevat twee spelers van FC Twente, AZ en Sparta, terwijl de traditionele top 3 het moet doen met ieder een afvaardiging. Ook Heerenveen en Heracles zijn vertegenwoordigd.

Nick Olij (Sparta Rotterdam) 8,4

De Sparta-goalie had maar liefst negen reddingen in de met 2-1 gewonnen wedstrijd op bezoek bij RKC Waalwijk.

Seiya Maikuma (AZ) 8,4

Wie is Yukinari Sugawara? In Alkmaar zijn ze hem al vergeten door zijn landgenoot, die op rechtsback een ijzersterke indruk maakt.

Anas Salah-Eddine (FC Twente) 8,8

Salah-Eddine bloeit helemaal op bij FC Twente en was met een doelpunt en een assist een van de grote uitblinkers tijdens de 5-0-zege bij Almere City.

Mats Kohlert (sc Heerenveen) 8,3

Heerenveen toonde veerkracht en pakte tegen negen Groningers de volle buit. Een flinke opsteker voor Kohlert, die statistisch gezien de beste man op het veld was.

Sem Steijn (FC Twente) 8,4

Steijn blonk weer eens uit door zijn scorend vermogen. Tegen Almere City was het twee keer raak voor de middenvelder, die inmiddels zes keer scoorde in zes competitiewedstrijden dit seizoen. Daarmee is hij de topscorer van de Eredivisie.

Malik Tillman (PSV) 8,6

Tegen Fortuna Sittard was het de beurt aan Tillman om te shinen. Vanaf de linksbuitenpositie scoorde de Amerikaan twee keer en hielp hij PSV aan een 3-1-uitzege.

Davy Klaassen (Ajax) 8,3

‘Mister 1-0’ werd in Deventer even ‘Mister 1-1’. Klaassen keerde een week geleden terug voor zijn derde termijn als Ajax-speler en redde een punt voor zijn ploeg op bezoek bij Go Ahead.

Quinten Timber (Feyenoord) 8,4

Feyenoord won eindelijk weer eens in De Kuip en aanvoerder Timber bepaalde tegen NAC vanaf elf meter de eindstand op 2-0.

Ibrahim Sadiq (AZ) 8,4

Mayckel Lahdo maakte tegen PEC zijn eerste eredivisieminuten in zeven maanden tijd. Inmiddels heeft Sadiq de rechtsbuitenpostitie zich eigen gemaakt. Tijdens de 2-1-overwinning in Zwolle nam de Ghanees beide Alkmaarse treffers voor zijn rekening.

Luka Kulenovic (Heracles Almelo) 8,4

Heracles won voor het eerst dit seizoen en spits Kulenovic deed waarvoor hij werd gehaald. Tegen NEC maakte hij na 13 minuten al de 2-0, zijn eerste treffer in Almelose dienst.

Mohamed Nassoh (Sparta Rotterdam) 9

De man van het weekend was de linksbuiten van Sparta, die in Waalwijk na een halfuur spelen de openingstreffer voor zijn rekening nam en tien minuten na rust de aangever was bij de 2-0.

De beoordelingen van Flashscore komen onafhankelijk van FCUpdate tot stand.